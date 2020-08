La Serie A è pronta a ripartire. Questa mattina si è tenuto il consiglio federale della Figc in via Allegri, a Roma, per parlare dell'inizio del massimo campionato italiano. Mancava la conferma sulla data della ripresa, che oggi è arrivata: secondo quanto appreso, la Serie A riparte il 19 settembre, con chiusura il 23 maggio 2021. Il weekend 19-20, quindi, ripartirà il campionato (manca solo il comunicato ufficiale).



Il prossimo appuntamento in agenda, ora, è mercoledì 2 settembre, alle ore 12, giorno in cui si comporrà il calendario della nuova stagione. Il tutto sarà visibile sui canali social della lega.