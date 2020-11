Iltorna a vincere e consolida il primo posto:, centrano la quinta successa nelle prime sei giornate di campionato (prima era successo solo nel 1995/96 con Capello e nel 2003/04 con Ancelotti) e si portano a 16 punti in classifica.- Il Milan si presenta alla Dacia Arena con diverse novità di formazione rispetto allo Sparta Praga, tra i pali torna Donnarumma e dal 1' si rivedono Theo Hernandez, Leao, Calhanoglu e Kessie. Ed è proprio l'ivoriano a sbloccare l'incontro al 18': palla lunga in area per Ibrahimovic che difende palla da pivot,. I bianconeri di Gotti provano la reazione, reclamano per un presunto fallo di Ibrahimovic su Becao in area rossonera. E a inizio ripresa trovano il pari: intervento di Romagnoli che prende palla e Pussetto,. Il Milan fatica a trovare spazi, Pioli cambia inserendo Tonali, Diaz, Dalot e il rientrante Rebic. Per sbloccare la situazione serve un episodio, che arriva all'83': cross di Rebic dalla sinistra, Becao interviene goffamente lasciando il pallone a mezza altezza in area,. Finisce così: 2-1 a Udine, il Milan torna a vincere e consolida la vetta portandosi a +4 sull'Atalanta e +5 sull'Inter.