Ultimo appuntamento della 4a giornata di Serie A,alla Dacia Arena l'affronta il: occasione d'oro per gli azzurri di Spalletti, con un successo (sarebbe il quarto consecutivo) si porterebbero da soli in vetta alla classifica, a +2 su Inter e Milan; attenzione però ai friulani di Gotti, ancora in battuti e a caccia di una vittoria che proietterebbe loro in testa alla classifica, a pari punti con le milanesi.- Bilancio recente tutto a favore del Napoli, che ha vinto nove delle ultime dieci sfide di campionato con l'Udinese (un pareggio) e ha vinto quattro delle ultime cinque gare in Friuli (un pareggio). L'Udinese, tuttavia, è imbattuta, in questo campionato e solo due volte nella sua storia ha registrato tre vittorie nelle prime quattro giornate: nel 2000/02 con De Canio e nel 2014/15 con Stramaccioni. Il Napoli, invece, potrebbe vincere tutte le prime quattro partite stagionali in due campionati di fila per la prima volta in Serie A.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu.: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.​