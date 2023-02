In attesa del big match tra Juventus e Fiorentina – di scena allo Juventus Stadium – alle ore 18 - e della sfida, dal sapore di rivincita per i partenopei, tra la capolista Napoli e del fanalino di coda Cremonese,(2-5)(1-0), rilanciandosi verso le posizioni più nobili della classifica e togliendosi dalla lotta per la zona retrocessione. Dal canto suo,, occupato dal Torino e valevole per la qualificazione all’Europa Conference League,: friulani chiamati ad invertire il trend dopo il solo punto nelle ultime due partite.– Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.– Consigli; Zortea, Erlic, Ruan Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté., l’ultima valida per l’accesso ad una competizione internazionale. I ragazzi di Thiago Motta vengono da due ottimi successi contro Spezia e Fiorentina e vogliono continuare a sognare., dopo le ultime dichiarazioni del presidente Berlusconi,. I brianzoli hanno intenzione di proseguire sulla strada tracciata dalla vittoria contro la Juventus ed interrotta dopo il pareggio all’ultimo secondo, arrivato in casa contro la Sampdoria. Un match che si prospetta intenso.