Dopo le partite del weekend, termina con il posticipo del Monday Nightla prima di ritorno:alla Dacia Arena di Udinedi Robertoaffronta l'di Marco, nel derby del triveneto. Sfida profondamente differente per le due parti in causa: i padroni di casa sono settimi a quota 28 punti, sono tornati a vincere dopo un periodo nero e possono avere ancora velleità di Europa, mentre gli ospiti sono terzultimi a 5 punti dalla salvezza ma hanno vinto due volte nelle ultime tre e credono nell'impresa.- Dopo il successo per 2-1 nel match d’andata, l’Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Verona in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2017/18. Udinese e Verona hanno pareggiato l’ultimo confronto alla Dacia Arena in campionato (1-1 il 27 ottobre 2021), solo una volta hanno registrato due pareggi di fila in casa dei friulani in Serie A: nel periodo tra l’ottobre 1982 e l’ottobre 1983. L’Udinese ha ottenuto 28 punti in 19 match di questo campionato, nelle precedenti 10 stagioni di Serie A non ha mai fatto meglio nel girone d’andata (28 anche nel 2017/18). Dopo il successo per 1-0 contro la Sampdoria, l’Udinese potrebbe vincere due match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre, in quel caso ottenne sei successi di fila, l’ultimo dei quali proprio contro il Verona (3 ottobre 2022). Il Verona ha vinto due delle ultime tre gare di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 21 (5N, 14P); gli scaligeri potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2022. Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce, il Verona potrebbe registrare due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2020 (il secondo dei quali arrivò proprio contro l’Udinese). Da una parte il Verona è la squadra che ha segnato più gol in percentuale nei primi tempi di questo campionato (76%: 13/17), dall’altra l’Udinese è la formazione che ha subito più reti in percentuale nella prima frazione di gioco (62%: 13/21). Le ultime otto reti dell’Udinese in campionato sono tutte state realizzate su azione, dall’altra parte il Verona è la squadra che ha subito in percentuale più gol su azione in questa Serie A (90%: 28/31). Il Verona è la vittima preferita di Roberto Pereyra in Serie A: tre gol, l’ultimo dei quali risale però al 30 maggio 2015 con la maglia della Juventus. Le sue due reti in questo campionato sono entrambe arrivate alla Dacia Arena (v Empoli e Roma). Darko Lazovic ha segnato tre reti in questo campionato e non ha mai realizzato più gol in una singola stagione di Serie A. Il classe ’90 ha preso parte a quattro reti in quattro match in Serie A nel 2023 (tre marcature e un assist), solo Lookman (sei), Boga (sei) e Osimhen (cinque) hanno fatto meglio nel nuovo anno solare.