Dopo l'Assemblea di oggi in via Rosellini a Milano, larende note con una nota ufficiale le attività svolte oggi, le decisioni prese e quelle rimandate:"I Club della Lega Serie A si sono riuniti oggi in Assemblea nella sede di via Rosellini, dove sono intervenuti i rappresentanti di tutti i 20 Club. Il Vicepresidenteha inizialmente informato i presenti su due importanti decisioni di carattere sportivo assunte nell'ultimo Consiglio di Lega:per i prossimi mesi, nei quali sarà implementata e rafforzata la presenza della Lega in diversi mercati internazionali, con l'apertura di nuovi uffici di rappresentanza ePer quanto riguarda l'adeguamento dello Statuto ai Principi informatori federali le Società hanno proseguito il lavoro svolto nei giorni scorsi dalle commissioni interne e hanno individuato una linea unanime su tutti i punti in esame, permanendo come unico tema da definire quello dei diritti collettivi NON-audiovisivi. In tale ottica i Club accompagneranno con spirito costruttivo nei prossimi giorni il lavoro delSi è provveduto inoltre all'esame dei curricula e delle candidature alla carica di Presidente della Lega Serie A, la cui elezione sarà oggetto della prossima Assemblea già convocata per il 3 marzo. Per la nomina, come previsto dal vigente Statuto, servirà il voto favorevole della maggioranza semplice delle Associate aventi diritto al voto".