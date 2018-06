La Lega di Serie A ha comunicato le date ufficiali del campionato 2018/2019. Si parte domenica 19 agosto e si chiude il 26 maggio 2019; soste per le nazionali previste per il 9 settembre, il 14 ottobre e il 18 novembre, mentre non si giocherà domenica 6 gennaio e domenica 13 gennaio per la pausa invernale.