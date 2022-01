Cambia il calendario dei prossimi due turni di campionato e, di conseguenza, dei match della prossima settimana valevoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La decisione ufficiale della Lega Serie A è stata presa come conseguenza dell'aumento dei casi di Covid-19 nei ritiri di alcune formazioni e la prima decisione è quella dello slittamento di giorno e orario della sfida tra Torino e Fiorentina. Inizialmente prevista per le 14.30 di domenica 9 gennaio, il match del 21esimo turno di campionato sarà disputato alle 17 di lunedì 10. Subisce uno spostamento anche Cagliari-Bologna, che verrà giocata alle 20.45 di martedì 11 gennaio dopo che il Tar dell'Emilia-Romagna ha confermato in giornata il provvedimento di prolungamento della quarantena per la formazione di Mihajlovic a causa delle 8 positività riscontrate tra i calciatori.



SLITTA PURE IL NAPOLI - Non cambia nulla invece per Udinese-Atalanta, che resta programmata alle 16.30 di domani, e per Verona-Salernitana delle 20.45. A causa delle novità di calendario, la partita di Coppa Italia tra i bergamaschi e il Venezia sarà giocata mercoledì alle 17.30, mentre Napoli-Fiorentina slitta alle 18 di giovedì 13 e questo significa che, nel successivo turno di Serie A, gli azzurri scenderanno in campo a Bologna alle 18.30 di lunedì 17 gennaio.