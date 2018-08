La Lega di Serie A rende note le date dei recuperi dei due match della prima giornata di Serie A rinviati per la tragedia del Ponte Morandi di Genova.





Il Presidente della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Milan – Genoa e Sampdoria – Fiorentina del 19 agosto 2018 (1ª giornata di andata), in accoglimento delle richieste delle società Genoa e Sampdoria a seguito della tragedia che ha colpito la città di Genova

lo scorso 14 agosto; dispone che le suddette gare siano così recuperate:



SAMPDORIA – FIORENTINA mercoledì 19 settembre 2018

MILAN – GENOA mercoledì 31 ottobre 2018



Gli orari delle gare saranno comunicati successivamente.



PUBBLICATO IN MILANO IL 17 AGOSTO 2018

IL PRESIDENTE

Gaetano Micciché