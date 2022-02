Due bomber padroni in Serie A. Entrambi a segno nell'ultima giornata - Ciro Immobile contro la Fiorentina, Dusan Vlahovic subito a segno in bianconero contro il Verona - entrambi in testa alla classifica cannonieri. In quota è però il centravanti biancoceleste a spuntarla ancora: è lui la prima scelta sul tabellone, a 1,95, con il serbo a inseguire a 2,05. A distanza siderale tutti gli altri pretendenti: l'equilibrio di qualche mese fa è solo un lontanissimo ricordo, visto che Lautaro Martinez, terzo in lista, è solo a 13,00, davanti a Simeone (15,00). Si allontana anche Zapata (29,00), mentre Domenico Berardi è a 46,00 davanti a Dzeko (51,00).