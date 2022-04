Venezia a caccia di un importante traguardo a cifra tonda. La squadra lagunare, ospite domani all'Allianz Stadium per la partita contro la Juve, è a quota 99 vittorie in Serie A, e potrebbe diventare la 37^ formazione a raggiungere i 100 successi. Gli arancioneroverdi, come noto, sono reduci da una striscia di otto sconfitte consecutive, che ha spinto la società a esonerare mister Paolo Zanetti e il suo staff per chiudere la stagione con il tecnico della Primavera Andrea Soncin.