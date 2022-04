L'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba, attuale consigliere delegato dell'area sportiva del Venezia, ha spiegato a Sky l'esonero di Paolo Zanetti: "E' una decisione alla quale non volevamo arrivare. L'allenatore ha sempre avuto la massima fiducia della società, ma ci sono momenti in cui bisogna agire e l'abbiamo fatto per dare una svolta alla stagione".