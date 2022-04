Dopo quattro sconfitte consecutive, il Cagliari torna a rischiare in Serie A dove al momento è quartultimo a tre punti dalla zona retrocessione, che vede Venezia e Genoa entrambe a 22 punti. In fondo c'è la Salernitana, che per i betting analyst è già spacciata, tanto che la discesa in Serie B dei granata si gioca a 1,01, mentre un'eventuale salvezza paga 10 volte la posta. Vanno verso il baratro anche Venezia e Genoa, per cui la retrocessione si gioca a 1,25, mentre quella del Cagliari, prima tra le squadre momentaneamente salve, è vista a 1,85. Situazione più tranquilla per Sampdporia, a 5,50, e Spezia, che dopo l'ultima vittoria vede la retrocessione a 6. A quota 9, invece, l'Empoli.