Sembra aver perso lo smalto di inizio 2022 lo Spezia di Thiago Motta, reduce da tre sconfitte consecutive arrivate nei minuti finali, e di nuovo vicino al terz’ultimo posto occupato dal Venezia di Paolo Zanetti, lontano parente della squadra rivelazione vista nel girone di andata con una sola vittoria nelle ultime 13 giornate. Per i betting analyst proprio questi due allenatori sono quelli che rischiano l’esonero: la quota più bassa è per il tecnico italo-brasiliano, fissata a 1,75 mentre sale a 2,25 un addio anticipato del mister dei lagunari. Sotto osservazione anche la situazione di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese fermo a quota 26 proprio come lo Spezia – ma con due gare da recuperare – in quota a 2,75, mentre il girone di ritorno a ritmo Europa per il Cagliari ha reso meno ballerina la panchina di Walter Mazzarri, ora proposto a 4,50.