Si chiude questa sera la sesta giornata di. In campo, alle 21,. I padroni di casa, che devono fare a meno di Miguel, tutti ai box per infortunio, sono reduci dal bel pareggio di Torino contro la: una sola sconfitta per la squadra di, che ha subito solamente 2 gol in stagione. Dall’altra parte, le Streghe che hanno raccolto 3 ko nelle prime 5, due dei quali consecutivi.Nelle ultime 4 in casa ilnon ha mai subito gol, la sequenza più lunga della storia per il club scaligeri al pari di quelle delle annate ’71 e ’89. Tra l’altro, il club veneto è quello che ha pareggiato più partite in Italia nell’anno solare 2020: in Europa è secondo solo al, 11 contro 14. Dall’altra parte, invece, si trova di fronte unche arriva da 5 partite in cui ha fatto sempre gol: a sei non ci è mai arrivato nella storia.del Verona ha segnato in Coppa Italia nei supplementari, mentre Nikolaè ancora alla ricerca del primo gol in maglia gialloblù; Gianlucadel Benevento, invece, ha segnato il primo gol del Benevento nelle due partite in cui è andato a rete, salvo poi perdere entrambe le partite per 5-2! Poi, occhi anche su Gianluca, fresco di convocazione con la nazionale peruviana.Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Schiattarella, Dabo, Ionita; Caprari, Insigne; Lapadula. ​