Dopo aver chiuso alla grande il 2021 con il netto successo esterno nel derby emiliano contro il Sassuolo, il Bologna di Mihajlovic, reduce da due sconfitte consecutive, cerca la prima affermazione del nuovo anno in casa di un Verona che sogna un posto in Europa. Gli uomini di Tudor hanno vinto le ultime due trasferte, ma la vittoria al “Bentegodi” manca addirittura dal 22 di novembre. Secondo i betting analyst quella contro i felsinei potrebbe essere l’occasione buona per tornare ai tre punti tra le mura amiche: il segno «1» infatti è favorito 1,93 rispetto al 3,90 del colpo ospite. Si gioca invece a 3,60 l’ipotesi pareggio. L’indole delle due squadre, portate sempre alla ricerca di un gioco offensivo, fa propendere i bookie verso l’Over 2.5, offerto a 1,73 contro l’Under 2.5 proposto a 2,10 mentre per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è l’1-1 a 6,75 seguito dal 2-1 fissato a 8, con il 2-3 esterno a 26 volte la posta.