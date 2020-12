Dopo la tre giorni di Champions ed Europa League,, che ora andrà avanti a ritmo serrato fino alla sosta natalizia. Si parte con l'anticipo di questa sera fra Sassuolo e Benevento, maDopo l'eliminazione dalla Champions League, l'Inter torna a giocare in campionato, rimasto l'unico obiettivo stagionale insieme alla Coppa Italia. Di fronte ai nerazzurri, c'è il Cagliari di Eusebio Di Francesco. In Serie A, l'Inter sta attraversando un ottimo periodo di forma e arriva da tre vittorie consecutive, che hanno fatto seguito a due pareggi, mentre lo score dei rossoblù negli ultimi cinque match è di due pareggi, due sconfitte e un solo successo. Nella scorsa stagione, a inizio campionato, l'Inter vinse per 2-1 in casa dei sardi, con le reti di Lautaro Martinez e Lukaku, e gol di Joao Pedro per il Cagliari. Un motivo di interesse in più è quello che riguarda Radja Nainggolan, ai margini del progetto Inter e forse destinato a tornare in Sardegna a gennaio. Sulla carta, il pronostico è tutto dalla parte dell'Inter.Il Napoli che non conosce la parola pareggio ospita la Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona. Per gli azzurri di Rino Gattuso finora in campionato sono arrivate sette vittorie (le ultime due di fila) e tre sconfitte (di cui una a tavolino, con la Juventus). Per i blucerchiati di Claudio Ranieri invece il periodo non è dei migliori: nelle ultime cinque partite, tre sconfitte e due pareggi. Nella scorsa stagione, i partenopei si imposero per 2-0, grazie a una doppietta di Dries Mertens: chissà se il belga, che nella sua carriera è riuscito a superare Maradona nella classifica dei goleador di tutti i tempi del Napoli (97 a 81), riuscirà a ripetersi nello stadio ora intitolato a Diego. Sulla carta, pronostico obbligato, a favore del Napoli di capitan Insigne.Reduce dall'impresa di Barcellona, il 3-0 che le ha permesso di qualificarsi come prima nel girone di Champions League, la Juventus torna ad affacciarsi sul campionato. Il compito dei bianconeri è chiaro: provare a vincere due partita di fila in Serie A, cosa che quest'anno per i campioni d'Italia sembra un tabù. La squadra di Andrea Pirlo è ancora imbattuta, ma finora ha alternato vittorie e pareggi, senza mai inanellare una striscia consecutiva di successi. Di fronte c'è il Genoa di Rolando Maran, penultimo in classifica e reduce da un pareggio (a Firenze) e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Nello scorso campionato, la Juve vinse a Marassi 3-1 (Dybala, Ronaldo, Douglas Costa, e Pinamonti per i padroni di casa), ma contro il Genoa dei tanti ex (Perin - per ora ai box - Pellegrini, Sturaro e Pjaca) il pronostico è meno scontato di quanto possa sembrare: partita da X2.Per il Milan capolista il prossimo ostacolo sulla strada verso il sogno scudetto si chiama Parma: è contro i gialloblù di Fabio Liverani che la squadra di Stefano Pioli cerca la quarta vittoria consecutiva (la nona in totale) in questo avvio di campionato, per mantenere o allungare il vantaggio sull'Inter, seconda in classifica a -5 dai rossoneri. I ducali arrivano a San Siro dopo una serie di risultati altalenanti: nelle ultime tre partite, sono arrivati un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Nel campionato 2019-20 il Milan vinse per 3-1, rimontando il gol di Kurtic con le reti di Kessie, Romagnoli e Calhanoglu. Anche in questa occasione, il Milan parte con i favori del pronostico per vincere il match.