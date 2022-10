Ha preso ufficialmente il via l'Assemblea di Lega della Serie A. Una riunione importante, quella di oggi presso la sede di Via Rosellini a Milano perché all'ordine del giorno ci sono tematiche importanti per il futuro del campionato, ma anche e soprattutto per come esso potrà essere fruito dai tifosi di tutta Italia.



L'ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Elezione di un Consigliere di Lega non-indipendente.

5. Approvazione bilancio d’esercizio al 30.6.2022 (consuntivo).

6. Diritti AV e sub-licenze.

7. Progetto Medi-A Company: informativa.

8. Licenze nazionali e riforme.

9. Varie ed eventuali.



TUTTI I CLUB PRESENTI - Tutti i rappresentati dei club sono arrivati presso la sede di Via Rosellini. Per l'Inter il tandem Marotta-Antonello, per il Milan presente il presidente Scaroni. Arrivabene per la Juve, Barone per la Fiorentina e Galliani per il Monza. Lotiti rappresenta la Lazio, Carnevali il Sassuolo e Sticchi Damiani il Lecce. Particolare la situazione di casa Sampdoria dove è arrivato l'avvocato Romei, mentre la più attesa è stata Rebecca Corsi, vice-presidente dell'Empoli e principale candidata ad occupare il posto vacante in consiglio.