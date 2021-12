Tredici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Bottino da favola in Serie A per l’Inter che ha staccato di quattro punti Napoli e Milan e che, si legge in una nota, si prepara a chiudere il girone d’andata con un altro successo. Mercoledì 22 dicembre alle 18:30 l’avversario da battere è il Torino e a San Siro Inzaghi è favorito sulla lavagna scommesse contro Juric a quota 1,29. Anche se il Torino è in ripresa ed è a 6 punti dalla zona Europa, i nerazzurri sono quindi ancora una volta nettamente avanti nei pronostici e per i granata sembra esserci poco da fare con il segno «X» a 5,70 e il «2» a 9,25. Del resto il Torino è una delle squadre più forti del campionato in casa (20 punti come Lazio e Inter), ma in trasferta ha ottenuto appena 5 punti (e segnato un solo gol) in 8 partite. Turno sulla carta senza troppe insidie anche per il Napoli contro lo Spezia, visto che i campani, di nuovo in fiducia dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, si giocano a 1,26 mentre l'ultima partita dell'anno sarà più complicata per i rossoneri di Pioli, che ad Empoli cercano tre punti proposti a quota 1,76. L'esito Goal ha segnato gli ultimi precedenti tra le due squadre ed è proposto a quota 1,50. La Roma deve trovare continuità e per farlo deve battere la Sampdoria in casa. La terza vittoria consecutiva per i giallorossi, pronti a schierare di nuovo la coppia Abraham-Zaniolo, vale 1,57. In Venezia-Lazio le ambizioni di Sarri - che peraltro ha dovuto anche superare qualche frizione di troppo nello spogliatoio - valgono un «2» a quota 1,83, mentre c'è maggiore equilibrio in Verona-Fiorentina, con i Viola favoriti ma a 2,40. Il Sassuolo, in netta ripresa, sfida il Bologna. Stessi punti in campionato per le due squadre, ma i primi sono avanti nei pronostici del derby a quota 2,05.