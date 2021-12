Non si è fermato neanche contro il Sassuolo Dusan Vlahovic, giunto alla sesta partita consecutiva con almeno un gol, che lo mantiene sempre più leader della classifica capocannonieri con 16 gol. Secondo i betting analyst è proprio il centravanti viola il favorito a salire sul trono dei bomber a fine anno, in quota 2, mentre sale a 3 il possibile successo finale del rivale numero uno, Ciro Immobile, out nell’ultima sfida contro il Genoa e fermo a quota 13 in campionato. Più staccati gli altri pretendenti: Lautaro Martinez, reduce dalla quinta partita di fila in rete, è offerto a 6, leggermente più attardato Duvan Zapata, proposto a 7,50, alla ricerca del ritorno al gol dopo tre turni a secco.