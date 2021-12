Dusan Vlahovic contro il Verona ha fallito l’opportunità di andare a segno per la settima partita consecutiva, ma con le sue 16 reti nel girone di andata mantiene ancora saldamente il comando della classifica cannonieri. Secondo gli esperti di il centravanti viola è il favorito numero uno per salire sul trono dei bomber a fine stagione, in quota 1,75, mentre vale 3,50 il successo del più diretto inseguitore, il capitano della Lazio Ciro Immobile, fuori nell’ultima trasferta di Venezia. Più attardati Lautaro Martinez, anche lui a secco nel match interno contro il Torino dopo un filotto di partite consecutive in gol, a 6,50, Giovanni Simeone, alle prese con un momento di appannamento dopo una prima parte di stagione da assoluto protagonista, proposto a 10 e Duvan Zapata, uscito anzitempo per un infortunio muscolare nel match contro il Genoa, offerto a 15.