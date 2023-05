Dopo l'andata del play-out disputato ieri sera tra Cosenza e Brescia (successo di misura al "San Vito-Marulla" per i calabresi, gol decisivo di Nasti), in Serie B entra nel vivo pure la corsa per designare l'ultima squadra promossa in A dopo Frosinone e Genoa. La sfida di questa sera del "Druso" di Bolzano tra Sudtirol e Reggina inaugura infatti il programma del primo turno dei playoff, che si completa domani con l'altro match tra Cagliari e Venezia.



In virtù dei piazzamenti colti nella classifica della stagione regolare - i ragazzi di Bisoli hanno terminato al sesto posto, mentre la squadra allenata da Inzaghi ha strappato il settimo nonostante una penalizzazione di 5 punti per irregolarità amministrative - qualora la partita terminasse in parità al 90esimo, si procederebbe alla disputa dei tempi supplementari e in caso di ulteriore parità ad accedere al prossimo turno (contro il Bari) sarebbe il Sudtirol, che ha dunque due risultati su tre a disposizione.