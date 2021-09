La sesta giornata di Serie B si apre con quattro sfide alle 14:è una scontro diretto per la promozione tra due squadre divise da appena un punto,dopo le due vittorie nelle ultime due partite,è quasi un testacoda con i padroni di casa ancora senza vittorie e i giallorossi quarti con tre vittorie in cinque giornate.è una sfida tra due squadre non messe benissimo: i biancorossi hanno vinto una sola partita totalizzando due punti nelle ultime tre partite, gli ospiti ne hanno perse quattro su cinque e arrivano dall'unico pareggio conquistato contro la Reggina.