Torna in campo la Serie B, con l'anticipo della dodicesima giornata in programma alle 21 presso lo Stadio Renato Curi di Perugia tra i padroni di casa guidati da Alessandro Nesta e il Crotone allenato da Massimo Oddo. I Grifoni, dopo un brutto inizio, sono reduci da due vittorie di fila (tre nelle ultime cinque) e vogliono centrare la terza per issarsi in piena zona playoff; gli ospiti dal canto loro hanno disputato un pessimo inizio stagione che è costato la panchina a Giovanni Stroppa, ma anche da quando è arrivato Oddo la solfa non è cambiata (un pari e un ko): serve cominciare a vincere per una delle squadre più forti del campionato, che al momento però e quasi in zona playout.