. Il dispositivo spiegava infatti che ‘il Tribunale federale dichiarava non doversi procedere per dichiarata revoca dell’affiliazione’. Ricorso respinto e Corte d’Appello che accoglie la tesi di primo grado contraddicendo invece quella del Collegio di garanzia dello scorso 20 settembre che invece chiedeva ladella classifica di Serie B 2017/18, riammettendo di fatto l’La corte di appello della Figc, accogliendo una specifica eccezione del fallimento del Cesena,: questo perché le norme CONI e FIGC: ‘In questo contesto non può sottacersi che, così come evidenziato dal fallimento della società Cesena – si legge nel dispositivo di oggi della Corte di Appello – la decisione del Collegio di garanzia del Coni del 20 settembre, che a sommesso avviso di questa Corte anche alla luce dei motivi del ricorso al Tar lascia spazio ad alcune perplessità in quanto al pronuncia è intervenuta nel momento in cui era ancora pendente il giudizio endo-federale, non può costituire, proprio per la pendenza del giudizio avanti al Tar, cosa giudicata.Domani ennesimo capitolo davanti al TAR del Lazio.