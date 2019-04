Dopo la settimana di coppe europee, tornano a partire da oggi i massimi campionati europei e la Serie B: alle 21 allo Stadio Adriatico di Pescara i padroni di casa guidati da Bepi Pillon affrontano il Perugia di Alessandro Nesta nel match valido per l'anticipo della 32esima giornata del campionato cadetto, una sfida cruciale in chiave playoff. I padroni di casa sono infatti reduci da un periodo altalenante e poco positivo che li ha fatti sprofondare al sesto posto, a soli quattro punti di vantaggio proprio sui Grifoni ottavi, anch'essi però reduci da due ko di fila e con un solo punto di vantaggio sullo Spezia, che al momento sarebbe fuori dai playoff. Sfida cruciale dunque, con gli alfieri Mancuso e Verre, autori rispettivamente di 18 e 12 centri in campionato, a guidare le rispettive compagini.