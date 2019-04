Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri e in attesa del Monday Night tra Palermo e Verona, continua oggi con tre partite la 30esima giornata di Serie B. Aprono alle 15 due gare: l'Ascoli, dopo gli ultimi due risultati utili, vuole mettere definitivamente al sicuro la permanenza nella categoria nel sentito impegno del Del Duca contro il Pescara del pericolante Pillon, che invece è tornato a vincere dopo tre gare e insegue ancora il sogno della promozione diretta in Serie A. Alla stessa ora il Lecce di Liverani deve difendere il secondo posto che significherebbe promozione diretta nella difficile trasferta di Cremona, contro una Cremonese che nonostante i quattro risultati utili di fila rischia di venire risucchiata nella lotta per non retrocedere. Chiude alle 21 l'infuocato derby calabro tra Cosenza e Crotone, in programma allo stadio San Vito-Marulla: i padroni di casa non vincono da cinque gare di fila e rischiano seriamente la permanenza in Serie B, mentre gli ospiti sono reduci da sei risultati utili di fila (tre vittorie e tre pari) e vincendo supererebbero proprio gli avversari, a sei punti di distanza dalla zona rossa.