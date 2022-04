E’ arrivato il deferimento per la Reggina, che dovrebbe portare a 2 punti di penalizzazione in Serie B. Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare i legali rappresentanti pro-tempore "per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro (600mila per la Reggina, 800mila per il Varese) nei termini stabiliti dalla normativa federale".