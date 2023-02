La vittoria di misura ottenuta contro il Brescia lo scorso turno ha permesso al Benevento di mettere fine alla striscia di quattro sconfitte consecutive e raggiungere il quartultimo posto in classifica. I giallorossi, ospiti dell’Ascoli nel match che chiude il programma della 26^ giornata, cercheranno il bis contro un avversario reduce invece da due successi consecutivi e caccia di un posto in zona playoff distante solo tre punti. Per gli esperti di Olybet.it avanti il tris bianconero a 2,35, quota che sale a 2,40, fissato a 3,10 il segno «X» con il successo a favore degli uomini di mister Stellone visto tra 3,10 e 3,15 volte la posta, mentre c’è grande equilibrio in quota tra No Goal, favorito a 1,85 sul Goal visto a 1,87. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole, a 5,80, l’1-1 uscito nel match di andata, seguito dall’1-0 a 7,40 mentre l’1-2, come l’ultima vittoria esterna dei campani datata ormai 12 novembre 2022, sale a 12.