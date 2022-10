Ascoli-Cagliari (calcio d'inizio alle ore 20.30) è il posticipo che chiude la decima giornata di campionato in Serie B. Gli ospiti si presentano a questa sfida al nono posto in classifica con 14 punti, due in più dei padroni di casa. Arbitra Aureliano di Bologna.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco; Lungoyi, Dionisi. (A disp. Baumann, Salvi, Donati, Giordano, Falzerano, Bidaoui, Palazzino, Giovane, Tavcar, Bellusci, Mendes, Fontana). All. Bucchi.



CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Altare, Capradossi, Carboni; Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Pavoletti, Falco. (A disp. Aresti, Dossena, Rog, Lapadula, Viola, Millico, Gaston Pereiro, Lella, Barreca, Zappa, Obert, Kourfalidis). All. Liverani.