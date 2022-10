Continua la decima giornata di Serie B, alle 16.15 sono in programma due partite: alla Favorita il Palermo, che arriva da tre sconfitte nelle ultime quattro e nell'ultimo turno si è visto riprendere da 3-1 a 3-3 dal Pisa, attende il Cittadella, che non vince dal 10 settembre. All'Arena Garibaldi il Pisa, ultimo con 7 punti, affronta il Modena, che in campionato arriva da tre vittorie di fila.