Giocherà la partita decisiva in casa, con due risultati su tre a disposizione per raggiungere la salvezza. L’Ascoli è la prima scelta dei quotisti per il ritorno dei playout di Serie B contro la Virtus Entella, ma gli scommettitori non escludono il colpo di scena nella sfida di giovedì sera al Del Duca. Sul tabellone Microgame i bianconeri sono avanti a 2,15, con il pareggio (che pure varrebbe la permanenza in Serie B, vista la migliore posizione in classifica) a 3,15, mentre per il «2» biancoceleste si arriva a 3,60. Molto diverse le scelte nelle giocate di chi è andato al banco: qui ad avere la meglio, anche se di un soffio, è l’Entella con il 38% di preferenze. L’Ascoli si ferma al 37%, la «X» è stata pronosticata nel 25% dei casi. Il tabellone sul risultato esatto conferma però il favore dei quotisti per i padroni di casa: il punteggio favorito è l’1-0 a 5,75, seguito dall’1-1 a 6,00. Un altro 0-0 dopo quello dell’andata pagherebbe 7,70, mentre lo 0-1 degli ospiti sarebbe un colpo da 8,25.