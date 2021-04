L'episodio da moviola della 32a giornata di Serie B ( QUI la nostra diretta) è stato un gol/non gol del Monza nella gara col Pescara. Chissà come sarebbe andata se ci fosse stato il Var... Potrebbe essere questa la novità della prossima stagione in Serie B, come annunciato dal presidenteai microfoni di Radio Anch'io lo Sport: "Puntiamo ad averlo il prima possibile, già dall'inizio della prossima stagione". Var ma non solo: "Bisogna ridare slancio a tutto il sistema calcio, serve un cambio di passo per uscire da questa crisi strutturale che durerà per diverse stagioni. In questo momento stiamo vivendo un momento difficile, mi auguro che riusciremo a uscirne il prima possibile attraverso un piano vaccinale".