C'è preoccupazione anche ai vertici della Lega Serie B per le sorti della Reggina, che attende il pronunciamento della Covisoc del prossimo 30 giugno per sapere se la documentazione presentata entro il termine di martedì scorso sarà sufficiente per essere ammessa al prossimo campionato cadetto. Oltre ad un futuro societario divenuto ancora più nebuloso dopo le dimissioni presentate ieri dal presidente Cardona e dall'ad Castaldi. Queste le parole del numero uno della Lega B Mauro Balata: "La Lega serie B e il suo presidente, Mauro Balata, esprimono la loro preoccupazione per le notizie diffuse dalla Reggina 1914 sulle dimissioni del Cda. La Lega B ribadisce come fin da subito abbia evidenziato presso gli organi competenti la difficile armonizzazione di alcune disposizioni sulla crisi di impresa rispetto alla specificità dell'ordinamento sportivo, il cui fine ultimo è quello sempre di garantire il rispetto dell'equa competizione salvaguardando tutte quelle realtà che onorano gli impegni previsti dalle norme federali".