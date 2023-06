E' il momento della doppia sfida più attesa nel calcio italiano di seconda divisione: la finale playoff di Serie B. Cagliari e Bari sono arrivate in fondo e si giocheranno sui 180 minuti la promozione in Serie A assieme a Frosinone e Genoa. Si gioca alla Unipol Domus, con ritorno domenica al San Nicola. I sardi hanno eliminato il Venezia e il Parma, i pugliesi si sono qualificati ai danni del Sudtirol grazie alla migliore posizione in classifica dopo l'1-1 complessivo.