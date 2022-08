Alle 20.45 scatta la seconda giornata del campionato di Serie B con l'anticipo del "San Nicola" tra le neopromosse Bari e Palermo. Una sfida che sarà contaddistinta dall'entusiasmo del pubblico pugliese, visto che sono previsti circa 35.000 spettatori allo stadio. La formazione di Mignani arriva dal 2-2 e soprattutto dalla prestazione di personalità contro il Parma, mentre i rosanero di Corini vengono dai 3 punti conquistati all'esordio contro il Perugia.



Fermandosi solo ai campionati di Serie B, il confronto di stasera è il 43esimo fra i due club ed il bilancio è perfettamente in parità, in tutti i sensi. Quattordici le vittorie del Bari, 14 quelle del Palermo, 14 i pareggi. Se si prendono in considerazione gli ultimi 9 incontri disputati al San Nicola, in cadetteria, il Palermo non ha mai vinto, riuscendo a pareggiare 4 volte e uscendo sconfitto in 5 gare. Tuttavia, in serie B, l’ultima vittoria dei galletti pugliesi risale al settembre del 2013 (2-1).



FORMAZIONI UFFICIALI



BARI: Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello; Folorunsho, Botta, Cheddira; Antenucci.



PALERMO: Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello; Broh, Damiani; Elia, Floriano, Valente; Brunori.