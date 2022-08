Dopo un'estate di calciomercato e chiacchiere, la stagione di Serie B 2022/2023 prende finalmente il via nell'anticipo della prima giornata, questa sera alle 20.45 al Tardini di Parma, con la sfida tra i Ducali del nuovo tecnico Fabio Pecchia e il neopromosso Bari di Michele Mignani: subito un match di cartello in un campionato di altissimo livello e ricco di piazze storiche, tra due di quelle che sono le candidate alla promozione in Serie A e fra le squadre con più tifosi in cadetteria.



CHE SFIDA! - Grande entusiasmo per il debutto: Pecchia è reduce dallla promozione in Serie A della Cremonese nello scorso anno, così come Mignani, promosso in Serie B da vincitore del girone C dell'ultimo campionato di Lega Pro. I padroni di casa arrivano dalla vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana mentre gli ospiti dall'ottima prestazione con annessa vittoria contro il più quotato Verona, in trasferta. Non ci sarà Gigi Buffon tra i gialloblù, con il Mudo Vazquez ad agire dietro a Inglese, mentre tra gli ospiti occhio alla coppia gol Antenucci-Cheddira, con quest'ultimo autore di tre reti al Bentegodi, supportata dall'ex Inter Ruben Botta.