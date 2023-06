Dopo la vittoria a sorpresa del Sudtirol nella semifinale playoff di andata, gli altoatesini faranno visita al Bari per la sfida decisiva per l’approdo in finale. Nonostante il gol allo scadere di Rover abbia consegnato un importante vantaggio agli ospiti, al San Nicola è il Bari a partire favorito secondo gli esperti. Una vittoria nei 90 minuti degli uomini di Mignani si gioca a 2 contro un bis del Sudtirol a 4,20. Nel mezzo il pareggio, proposto a 3,20. La difesa dei tirolesi, terza del campionato dopo Frosinone e Genoa, si è dimostrata coriacea anche nella partita di andata, impedendo al secondo attacco della competizione di trovare la via della rete. Anche per questo ritorno gli analisti non si attendono molti gol: l’Under 2.5 prevale a 1,47 contro il 2,60 dell’Over 2.5. In cima alla lavagna dei risultati esatti troviamo l’1-0 a favore dei pugliesi a a 5,60, seguito dall’1-1 a 6,10. Lo 0-1, che garantirebbe un altro e definitivo successo al Sudtirol, paga 9 volte la posta.