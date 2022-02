Quella tra Benevento e Ascoli è una sfida dal sapore di playoff. Allo stadio "Ciro Vigorito" si affrontano settima e nona forza del campionato di Serie B con le due squadre arrivano da due pareggi: i giallorossi contro il Lecce, mentre i marchigiani contro il Como. Per gli analisti, sono i padroni di casa i favoriti per la sfida, con il segno «1» in quota 1,75 e il successo dei bianconeri a 5,05 con il pareggio che vale 3,64. Una sfida nella quale potrebbe prevalere una delle due difese con il Goal proposto a 1,79 e il No Goal a 1,97. L’ultimo prededente al Vigorito vide il Benevento vincere con un rotondo 4-0, un risultato che stavolta pagherebbe 33 volte l’importo scommesso mentre un colpo esterno dell’Ascoli, vittorioso per 1-0, si gioca a 13,25 volte la posta.