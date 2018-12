Sfida d’alta quota al Vigorito, dove domenica si affrontano il Benevento e il Brescia. I sanniti sono sesti in Serie B, ma a soli tre punti dai lombardi, secondi in classifica. I precedenti tra le due formazioni sono in equilibrio assoluto: nelle due sfide giocate fino a oggi è arrivata una vittoria a testa. Il Brescia, però, fatica fuori casa, dove ha conquistato un solo successo. Gli analisti Microgame, riporta AGipronews, danno come favorito il Benevento, a 2,10. Sale a 3,15 il pareggio, mentre pagherebbe 3,70 il successo degli ospiti. Buona attitudine offensiva per entrambe: il Brescia ha il miglior attacco del campionato, con 34 gol segnati, il Benevento risponde con 26: una partita da Goal, con entrambe a segno, vale 1,70. L’unico precedente giocato al Vigorito finì in gloria per padroni di casa, che si imposero per 4-0 nel 2016: lo stesso risultato nel prossimo match è valutato 60 volte la scommessa.