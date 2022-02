Dopo aver conquistato contro il Cittadella la prima vittoria esterna del 2022, il Benevento vuole tornare al successo anche tra le mura amiche – mancante dal 13 gennaio – contro il Como, una delle squadre più in forma della serie cadetta, reduce da due vittorie e cinque risultati utili consecutivi. Secondo gli esperti quella contro i lombardi potrebbe essere l’occasione giusta, con il pronostico che sorride ai giallorossi, offerti a 1,75 contro il 5 degli ospiti. Si gioca invece a 3,45 l’ipotesi pareggio. Dovrebbe essere una partita poco spettacolare, soprattutto in virtù della striscia aperta dei padroni di casa, a caccia del segno Over 2.5 da ben sei giornate. Anche domani sera resta favorito infatti l’Under 2.5, in quota su 888 a 1,70 mentre una partita con tre o più gol sale a 2,08. Per il risultato esatto è in pole position l’1-0 fissato a 6,25 seguito dall’1-1 a 6,50, mentre vale 23 volte la posta uno 0-2 a favore degli uomini di Gattuso.