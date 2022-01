Riparte con uno scontro di alta classifica la Serie B, dopo la sospensione delle due giornate di fine 2021 e la rimodulazione del calendario. Subito in campo Benevento e Monza, il cui confronto diretto era già stato rinviato a metà dicembre. Una sfida fondamentale in ottica play-off (entrambe le squadre sono a 31 punti) ma anche per rimanere in scia per la promozione diretta e che in quota si apre a favore dei giallorossi: al Vigorito il segno «1» è 2,10, con il 45% delle scommesse dalla sua parte. Il Monza può però vantare la vittoria nell'ultimo scontro diretto, il pirotecnico 3-4 in Coppa Italia del 2019 conquistato sempre in trasferta. Il blitz stavolta pagherebbe 3,50, ma si è fermato al 27% delle preferenze, mentre il pareggio si gioca a 3,35 (28%). Di fronte ci saranno due dei migliori attacchi del campionato (29 i gol siglati dal Benevento, 24 quelli dei biancorossi), dato che porta l'Over 2,5 (la scommessa su almeno tre reti complessive) a quota 1,88. L'osservato speciale sarà ancora una volta Gianluca Lapadula, uno degli uomini più in forma: il bomber giallorosso punta a un altro gol per allungare nella classifica marcatori e nelle scommesse sul capocannoniere, nelle quali è ora favorito a 3,50 davanti a Massimo Coda (4,35). Scontro diretto a parte, entrambe le squadre sono in piena corsa sul tabellone della promozione: quella del Benevento vale 1,80, mentre il Monza in A si gioca a 2,20.