Dopo un inizio di campionato da protagonista, il Benevento deve ora rialzarsi: reduce da tre sconfitte consecutive, che l’hanno visto uscire dalla zona playoff, per riprendere la marcia verso le zone alte della classifica gli uomini di Fabio Caserta cercano la vittoria interna contro la Reggina, attualmente sesta in classifica con tre punti di vantaggio sui campani. Nonostante la classifica e il momento di forma favoriscano i calabresi, per gli espertit il match di sabato rappresenta l’occasione buona per il ritorno ai tre punti per i giallorossi avanti nei pronostici in quota a 2,05. Si gioca a 3,25 il segno «X» mentre sale a 3,75 volte la posta un successo esterno.

Data l’importanza del match in chiave playoff si prospetta un match bloccato con l’Under2.5 proposto a 1,78 avanti nei confronti dell’Over 2.5 su 888 a 1.98. Lecito quindi immaginarsi una partita con pochi gol: il risultato esatto in pole position è l’1-1 offerto a 6,25 davanti all’1-0 per il Benevento a 7.50. Vale invece addirittura 18 volte la posta uno 0-2 a favore degli ospiti.