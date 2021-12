Sarà il “Ciro Vigorito” il teatro del big-match della diciottesima giornata di Serie B tra Benevento e Monza, due delle squadre più in forma dell’intera serie cadetta, appaiate al terzo posto a quota 31 punti. In estate, entrambe le società non hanno negato le ambizioni di promozione e dopo un avvio altalenante, si stanno avvicinando a suon di vittorie alle zone alte della classifica. Per il match di domenica, gli esperti vedono favoriti i giallorossi padroni di casa, in quota a 1,98 contro il 3,95 degli uomini di Stroppa con l’ipotesi pareggio che si gioca a 3,30. Le due formazioni, insieme al Brescia, detengono il miglior attacco dal campionato con 29 reti e sono alte le possibilità che vadano ancora a segno con il Goal a 1.70 che prevale sul No Goal, offerto a 2,06. Per quanto riguarda il risultato esatto è in pole position l’1-1, proposto da 888 a 6,25, seguito dalla vittoria di misura per 1-0 dei campani a 7,50. Il golpe esterno per 1-2 dei lombardi vale invece 12 volte la posta.