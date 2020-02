Il conto alla rovescia, dalle parti del Ciro Vigorito, è iniziato. Il Benevento di Pippo Inzaghi, dominatore in Serie B, ha iniziato a fare i calcoli non solo per la promozione ma anche per la vittoria del campionato. Con 14 giornate ancora da disputare, e 17 punti di vantaggio sulle seconde, Spezia e Frosinone, i giallorossi puntano decisi a chiudere il discorso quanto prima. Secondo i betting analyst non è da escludere che il trionfo nel campionato cadetto possa arrivare addirittura con cinque giornate di anticipo, quindi dopo il match con il Venezia in programma il prossimo 21 aprile. Un evento che, come riporta Agipronews, pagherebbe 2,50. La marcia di avvicinamento inizierà sabato prossimo sul campo dell’Entella, attualmente ottavo e in piena corsa per i play off. Nonostante le insidie del match, però, anche al Comunale di Chiavari Maggio e compagni partono con i favori del pronostico: i quotisti danno il successo dei giallorossi a 2,30, secondo Agipronews.