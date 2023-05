La 37esima e penultima giornata di Serie B porta con sé diversi spunti interessanti. Se da una parte rimangono ancora da assegnare due posti per i playoff, infatti, dall’altra si infiamma la lotta nelle retrovie, con tre squadre chiamate a vincere per rimanere aggrappate alla categoria. Il Benevento, fanalino di coda con 32 punti, sfiderà al Vigorito il Modena, squadra che è ancora in corsa per i playoff, in una lotta serrata che vede ben sei squadre in appena tre punti. Nonostante il divario in classifica, gli esperti di Better e 888sport vedono proprio i campani favoriti per la vittoria, anche se con una quota alta: l’«1», infatti, oscilla tra 2,20 e 2,30, mentre il «2» tra 3 e 3,15. A favore dei padroni di casa, infatti, c’è anche la statistica degli scontri diretti tra Agostinelli e Tesser, con il secondo che non ha mai battuto il primo. Tra le altre giocate, l’Under, a 1,75, appare decisamente più probabile dell’Over, a 1,95, così come il Goal (1,79) è avanti sul No Goal (1,94). Un’altra partita molto simile nella dinamica è Venezia-Perugia, che, anche in questo caso, vede contrapposte una squadra in lotta per i playoff e una in piena zona retrocessione. Nonostante si trovino a 38 punti, e quindi a sole due lunghezze dalla zona playout, infatti, gli uomini di mister Castori sono chiamati a una vera e propria impresa in trasferta: i betting analyst di Scommessemania e Newgioco vedono il «2» lontano, tra quota 3,80 e 3,90, rispetto all’«1» che oscilla tra 1,94 e 1,97; il pareggio, che potrebbe comunque portare alla retrocessione del Perugia con una giornata di anticipo nel caso in cui sia Brescia che Cosenza vincessero, si gioca tra 3,15 e 3,60. Il Goal, a 1,76, è in vantaggio sul No Goal, e infatti l’1-1 viene considerato il risultato più probabile a quota 6,20, seguito dall’1-0 a 7,20. A chiudere il quadro delle squadre in bilico è Spal-Parma, derby emiliano in cui i padroni di casa sono chiamati a una vittoria che potrebbe comunque non bastare per evitare la retrocessione anticipata. Lo storico dei confronti diretti sorride alla squadra di Ferrara, così come mister Oddo ha battuto Pecchia nell’unico precedente tra i due, in un Udinese-Verona della Serie A 2017/2018, terminata 4-0. Gli esperti di Betflag vedono avanti il «2» a 2,20, quota che sale a 2,25; il segno «1», invece, si gioca a 3,15, mentre la «X» vale 3,25 la posta giocata. Tra le altre giocate, l’Under è in leggero vantaggio sull’Over, rispettivamente a 1,77 e a 1,88, così come il Goal (1,72) prevale sul No Goal (1,97). Per effetto di ciò, tra i risultati esatti spicca l’1-1 a 5,30, seguito dallo 0-1 a 6,95.