C’è aria di sfida playoff allo stadio Ciro Vigorito dove Benevento e Perugia si affrontano nella 7a giornata di Serie B. Un match tra due serie candidate alla promozione che, secondo i betting analyst, vede avanti la formazione giallorossa: la vittoria dei padroni di casa, imbattuti tra le mura amiche, vale 2,07 volte la posta mentre il pari si trova in quota a 3,26. Da non sottovalutare, però, l’impresa esterna - con il Perugia a conquistare sette dei suoi nove punti lontano dal Curi - che vale 3,74 volte la posta. Si attendono spettacolo e gol tra due formazioni votate all’attacco tanto che il Goal vale 1,77 contro l’1,99 riservato a NoGoal. A contribuire alla quota gol ci penserà Gianluca Lapadula, voglioso di incrementare il proprio bottino - fino ad ora 4 reti per lui - salendo così sul trono dei bomber, distante un solo gol: una rete dell’attaccante si trova a quota 2,50, poco meno rispetto alla timbratura firmata Marco Sau che vale 2,75 volte la posta. Dalla parte opposta spetterà a De Luca il compito di violare la porta avversaria con una rete dell’attaccante proposta a 3,75 mentre un gol del bomber della squadra perugina, Aleandro Rosi, vale 10 volte la posta.