Il Benevento, ultimo in classifica nel campionato cadetto, ospita la Reggina di Pippo Inzaghi alle 14.00 di sabato 15 aprile. Il successo della squadra campana è visto a 2,62 contro il 2,80 della formazione calabrese. Per 888sport, invece, a essere favorita è la squadra amaranto, che punta a consolidare la striscia di due vittorie nelle ultime due: 2,65 la quota proposta, contro 2,75 per i ragazzi di Roberto Stellone. Il pareggio paga 3 volte la posta. Il Benevento continua ad essere il peggior attacco del campionato, e anche la Reggina non sembra in grado di trovare con costanza la via della rete. Per questa ragione, il Gol è visto a 2 mentre il No Gol è a 1,72. Prevale l’Under, a 1,53, mentre un esito con almeno tre marcature si gioca a 2,37.