Brescia e Cosenza si affronteranno giovedì 1° giugno nel ritorno dei playout di Serie B, ultimi 90 minuti (più eventuali tempi supplementari e rigori, dato che le due squadre sono arrivate a pari punti in classifica) per decidere chi tra le due giocherà ancora nel campionato cadetto, e chi invece verrà retrocessa in C. Secondo i betting analyst, sono i padroni di casa i favoriti per la vittoria, data la necessità di rispondere all’1-0 maturato al San Vito: l’«1», infatti, è rispettivamente a quota 2 e 2,05, mentre per il «2» si raddoppia, tra 3,90 e 4,05, considerando che finora il Cosenza non ha mai battuto il Brescia in trasferta. La «X», invece, si gioca a 3,15.Si prevede una partita con pochi gol, in cui l’Under, a 1,60, prevale nettamente sull’Over, a 2,20, mentre il No Goal è avanti rispetto al Goal, rispettivamente a 1,75 e 1,95. Ma se il Brescia è favorito per il successo nei 90’, è il Cosenza a vedere più vicino il passaggio del turno, che vorrebbe dire salvezza, sia per il vantaggio dell’andata, sia per il fatto che i calabresi hanno partecipato ai playout in altre due occasioni (di cui una l’anno scorso), affermandosi in entrambi i casi. Le quote per la salvezza, quindi, vedono il Cosenza avanti a 1,55, contro il 2,35 del Brescia. Tornando alle giocate sui tempi regolamentari, tra i risultati esatti l’1-0, che vorrebbe dire supplementari, si gioca a 6,20, seguito a strettissimo giro di posta dall’1-1, che premierebbe il Cosenza, a 6,25, mentre lo 0-0 è a 7,65. Il 2-0, che permetterebbe al Brescia di salvarsi, infine, si attesta a 9,05.