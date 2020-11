Lasi apprestata a scendere in campo per disputare le partite della settima giornata. Questa sera, alle 21, riflettori accesi su Spal–Salernitana due formazioni ambiziose attese, come si legge in una nota, alla prima importante verifica stagionale. Soprattutto per gli imbattuti granata con all’attivo ben undici punti, il bottino di tre vittorie e due pareggi nelle cinque gare disputate. Squadra che vince non si cambia con Gyomber e Aya in difesa e Casasola a destra. In mediana di Di Tacco e Schiavone con Kupisz e Cicerelli a supporto di Tutino e Djuric. Unico assente l’infortunato Lopez che lascerà spazio a Veseli.Formazione inedita per i padroni di casa che dovranno fare a meno dello squalificato Castro, a segno nelle due ultime gare, con gli indisponibili Paloschi, Floccari, Viviani e Strefezza. A guidare l’attacco i fratelli Esposito mentre sarà in campo anche difensore Luca Ranieri granata per due giorni. Per BetFlag è la Spal ad avere maggiori possibilità di successo e banca l’1 a 2,05, lontano dal 3,85 proposto per il 2 e con l’X a 3,10.Domani, alle 14, fischio d’inizio tra due formazioni costruite per tentare il salto di categoria, Monza e Frosinone, in particolare i padroni di casa con l’arrivo di Berlusconi e Galliani. Ex milanisti ed ex compagni di squadra anche in panchina con Cristian Brocchi ed Alessandro Nesta in un inedito confronto tra allenatori. I sanniti scenderanno in campo per difendere il primato in classifica per aver raccolto sinora ben tredici punti. Tra le possibili sorprese il ventiduenne cipriota Kastanos centrocampista con propensioni offensive. La linea difensiva dovrebbe essere formata da Capuano, Ariaudo e Brighenti con il duo attacco Ciano e Novakovic.Per i padroni di casa, invece, un test importante per testare le ambizioni stagionali. Formazione che non dovrebbe avere particolari stravolgimenti con Lamanna tra i pali, una linea difensiva con Lepore, Bellusci, Paletta e Donati. A centrocampo Rigoni, Barberis e Colpani con un tandem offensivo formato da Boateng e Mota Carvalho. Per la bandiera delle scommesse l’1 è congruo a 2,08, il 2 a 3,70 e l’X a 3,15.